В новия епизод на проекта NOVA Lab „Грижа“ водещата Даниела Пехливанова ни пренася на околосветско пътешествие. Неин гост е Десислава Иванова – един от най-следваните в социалните мрежи у нас инфлуенсър пътешественик и авантюрист. Повечето последователи я познават просто като Dessy Travels. Гостува точно сега неслучайно, а за да отбележи стотната държава, която е посетила.

Така Деси се превръща в един от най-пътуващите българи, а днес е готова като подарък към феновете си при нас да разкрие тайната, която я връща у нас винаги здрава. Тя не просто изследва света, а води битка за оцеляване, разкривайки суровите уроци зад всяко приключение.

Заплахата дебне зад ъгъла

За Деси изборът на дестинация е първи, но проучването на опасностите е жизненоважно. Ваксините не са опция, а ключ към достъп – липсата на такава за жълта треска едва не я спира пред Никарагуа. РЗИ е вашият спасителен пояс, припомня Деси още в началото на вълнуващия си разказ. „В някои региони е ужасно. Няма да имаш чешмяна вода, мивка, баня, ще трябва да се къпеш с леген”, казва авантюристката.

Невидими убийци и слънчев капан

Не само ваксините обаче са важни. Тя припомня - малките комари в Третия свят носят големи проблеми. В "червени зони" като Кения, например, Деси разчита на репеленти, но предупреждава за дебнеща опасност. Слънцето е друг коварен враг. След изтощение в Тайланд Деси припада. Събужда се в болница, обградена от напълно непознати. Признава, че хидратацията е задължителната броня.

"Човек винаги трябва да има застраховка". След инцидент в Тайланд именно застраховката, която има, ѝ спасява джоба, а може би и живота. В рискови страни тя съветва да се посещават само частни клиники – „често са последният ви шанс”.

Храната: Руска рулетка

Уличната храна е примамлива, но опасна. Деси рискува, избирайки привидно чисти места за хранене, с храна, приготвена на улицата от местни. Казва обаче, че всеки поема риск, ако също прави като нея. „Слушайте тялото си – последствията могат да са жестоки”, предупреждава инфлуенсърът.

Сам срещу света: Закаляване в огъня

Да пътуваш сама е върховен тест. Деси обича и често сама се радва на малките проблеми по пътя, защото преодоляването им изгражда увереност в нея. Разказва как е ограбена в Бразилия. Само на 21 тя заминава за най-опасния град в Южна Америка, където става цел на улична банда. Тя я преследва по тъмно. Българката успява да се спаси, но съветва – в места извън „цивилизацията” много да се внимава.

Яростта на природата и пътуването

От ягуар на 20 метра в гватемалската джунгла до изгубване в пустинята на Синай – Деси е видяла всичко. Скорпиони, жега, тероризъм, счупени автобуси насред нищото… Возила се е до кокошки, по опасни, смъртоносни пътища и отново се е спасявала не само заради късмета, но и заради проучването, което прави още преди да пътува. Смяната на климата изтощава, дългите пътувания са мъчение. „Подготовката е задължителна”, категорична е Деси.

Цената на състраданието

Хуманитарните мисии, като тази в Кения, носят душевен шок. Сблъсъкът с крайна бедност я кара да плаче дни наред. Въпреки емоционалното изтощение, тя знае, че „всяко направено добро е добро", но изисква огромна психическа подготовка.

Безкрайното пътуване: Мечти и равносметки

Деси е изминала над 150 хиляди километра само през последната година, но е категорична - един живот не стига, за да разгледаш. На върха на мечтите ѝ е Антарктида, а също така Сирия и островите в Океания, които я привличат не само с красотата си, но и с "островната топлина" и лъчезарността на хората.

Пътешествията на Деси Травъл са уроци по адаптация, издръжливост и емпатия, показващи, че смелостта да излезеш от зоната си на комфорт води до неоценими преживявания и дълбоко съзнаване на света и себе си.