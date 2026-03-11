Снимка: iStock
Дивите прасета се скарали за храната
Стадо диви глигани се втурна към велосипеда на журналистка във Варшава, за да открадне сандвичи от чантата ѝ. Местният репортер Агнешка Яскулска засне необичайната случка с мобилния си телефон.
На видеото се вижда как животните се приближават до велосипеда, подушват храната и я взимат от чантата. След това глиганите започват да се борят помежду си за сандвичите, а по-късно се връщат към колелото, за да търсят още храна.
Wild boars in Warsaw stole food from a journalist’s bicycle after rummaging through a bag attached to it, eating sandwiches and other snacks, highlighting both the animals’ growing presence in the Polish capital and the potential danger they can pose to residents.…— TVP World (@TVPWorld_com) March 10, 2026
Яскулска публикува клипа във Facebook, където той бързо събра хиляди реакции. Тя разказва, че е успяла да спаси само една чанта и фаровете на велосипеда.
Как диви прасета надхитриха ловци в Тексас (ВИДЕО)
По-късно журналистката обясни пред местния телевизионен канал TVP3 Warszawa, че първоначално дори не е забелязала глиганите, защото те си почивали под един багер. По думите ѝ дивите прасета са свикнали с човешката среда и обикновено се интересуват основно от храна, а не от това да нападат някого.
Дивите глигани са честа гледка в покрайнините на големите градове в Полша, привлечени от лесния достъп до изхвърлена храна и близките гористи райони.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни