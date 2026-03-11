Стадо диви глигани се втурна към велосипеда на журналистка във Варшава, за да открадне сандвичи от чантата ѝ. Местният репортер Агнешка Яскулска засне необичайната случка с мобилния си телефон.

На видеото се вижда как животните се приближават до велосипеда, подушват храната и я взимат от чантата. След това глиганите започват да се борят помежду си за сандвичите, а по-късно се връщат към колелото, за да търсят още храна.

Wild boars in Warsaw stole food from a journalist’s bicycle after rummaging through a bag attached to it, eating sandwiches and other snacks, highlighting both the animals’ growing presence in the Polish capital and the potential danger they can pose to residents.… — TVP World (@TVPWorld_com) March 10, 2026

Яскулска публикува клипа във Facebook, където той бързо събра хиляди реакции. Тя разказва, че е успяла да спаси само една чанта и фаровете на велосипеда.

По-късно журналистката обясни пред местния телевизионен канал TVP3 Warszawa, че първоначално дори не е забелязала глиганите, защото те си почивали под един багер. По думите ѝ дивите прасета са свикнали с човешката среда и обикновено се интересуват основно от храна, а не от това да нападат някого.

Дивите глигани са честа гледка в покрайнините на големите градове в Полша, привлечени от лесния достъп до изхвърлена храна и близките гористи райони.

Редактор: Дарина Методиева