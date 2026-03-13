Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

Експлозия по време на митинг в Техеран отне живота на един човек, съобщиха иранските медии.  Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица, където хиляди участваха в ежегодни митинги, провеждани в знак на солидарност с палестинците, докато атаките на САЩ и Израел в цялата страна продължават на 14-ия ден от войната.

Причината за експлозията на площад „Фердоуси“ не e известна, но инцидентът се случи малко след като Израел предупреди хората да напуснат района, защото планира удар.

Хиляди иранци изпратиха загиналите военни командири и ядрени физици (ВИДЕО+СНИМКИ)

Министерството на здравеопазването на Иран съобщи в петък, че най-малко 1 444 души са загинали, а 18 551 са ранени при американско-израелските атаки срещу Иран от 28 февруари насам.

Денят на Ал-Кудс (или просто „Денят на Кудс“) е ежегоден международен празник за изразяване на подкрепа за Палестина и противопоставяне на израелската окупация на палестинските територии. Ал-Кудс е арабското име за Йерусалим.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан присъства на митинга в Техеран, както и Али Лариджани, който е секретар на Висшия национален съвет по сигурността.

Той твърди, че Израел хвърля бомби навръх празника от страх и че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е наясно, че иранците са силен, осъзнат и решителен народ.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС/Jerusalem Post

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking