Изборът на новия аятолах на Иран Моджтаба Хаменей със сигурност е сигнал, че режимът е не просто оцелял, но ще втвърди позициите си и ще покаже устойчивост. Това заяви проф. Симеон Евстатиев - ръководител на катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите на проф. Евстатиев изборът на новия аятолах е обусловен от няколко фактора - един от които, че се търси приемственост. "Моджтаба Хаменей не беше от най-високо поставените аятоласи. Неговият образ е обвит в загадъчност. Той има имиджа на човек, който е дърпал конците зад сцена", посочи проф. Евстатиев и допълни, че става дума за култура, в която скритото се цени високо.

"Арабските монархии - Кувейт, ОАЕ, Катар, нямат голям капацитет да реагират агресивно, но онова, което ще се случи е, че ако това продължи до степен, в която да доведе до разрушения в тези монархии, тогава в тези страни ще настъпи преосмисляне на доверието, с което те се отнасят към основния си протектор - САЩ", коментира още той.

"Атаката и разрушаването на някои сгради досега е нещо, което може лесно да се менажира. Ако Иран атакува не само американски бази и петролни инсталации, но и инсталациите за обезсоляване на морска вода, това ще доведе неминуемо в Абу Даби, Дубай, Рияд до хуманитарна и екологична катастрофа", посочи той.

"Това са градове, в които няма друг начин, по който да има вода, освен чрез тези специални и модерни инсталации за обезсоляване на морската вода. Ако това бъде унищожено от удари, тези градове ще бъдат обезлюдени, те трябва да се евакуират", каза още проф. Евстатиев.

Той коментира и реакцията на Русия и Китай. "Тяхното мълчание не означава непременно пасивност. Затварянето на Ормузкия проток и ударът по иранските петролни инсталации ще доведе до огромни печалби за Русия. От друга страна Китай съвсем не е засегнат, защото Китай се е подсигурил - той има запаси на петрол и природни ресурси повече отколкото целия останал свят", посочи още той.

