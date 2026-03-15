Тази история не е за един, а за двама души с мексикански корени, които споделят опита си от живота в Съединените щати. Актьорът Рохелио Рамос, роден в Тексас, и неговата приятелка Ваня Ринкон разказват за предизвикателствата и възможностите на живота между две култури.

Рамос израства на границата между Съединените щати и Мексико. Роден е в Ларедо, Тексас, но прекарва по-голямата част от детството си в Мексико. Всекидневно преминава границата, за да посещава частни американски училища.

„Дойдох в Лос Анджелис за едно интензивно лятно обучение в училище по изкуствата. Не мислех да оставам, защото имах кариера в Тексас. Но реших да остана още няколко месеца и изненадващо нещата започнаха да вървят добре. Вече живея тук 20 години,“ споделя актьорът.

Рамос има участия в популярни продукции като „Сексът и градът“, „Спайдърмен 3“ и сериали като „Династия“ и „Хавай 5.0“.

„Шоубизнесът вече не е същият. Много продукции се снимат в Атланта, Канада или Лондон заради данъчни облекчения. Лос Анджелис е скъп и индустрията се адаптира – всичко е стрийминг, което променя начина на работа“, коментира Рамос.

Относно живота в САЩ, актьорът отбелязва: „Има икономически и политически предизвикателства. Страната преминава през период на самоопределяне и е много разделена“.

Ваня Ринкон: Поглед от първа ръка

Ваня Ринкон е родена в Мексико Сити, но пристига в САЩ преди няколко години. Занимава се с мода и недвижими имоти и споделя предизвикателствата на емигрантския живот: „Често казват, че емигрантите живеят от помощи, но аз никога не съм получавала такива. Платих си сама образованието, завърших частно училище и оценявам възможностите, които САЩ предоставя“.

Тя изтъква и социалната страна на промяната: „Най-големият проблем е разделението. Дори семейства спират да си говорят заради политическите различия. Това вреди на страната“.

И Рамос, и Ринкон подчертават колко е важно да се разбират и приемат различията. Двамата потвърждават – идентичността им е смесица между двете култури, живот на границата и адаптация към американската реалност.

