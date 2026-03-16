Два проекта грабнаха наградата за Най-добър късометражен игрален филм на 98-ото издание на наградите „Оскар“.

Първите победители са Сам А. Дейвис и Джак Пиат за късометражния филм „Певците“. Вторият носител на отличието пък бе френскоговорящата драма „Двама души, които обменят слюнка“ на Александър Сингх и Натали Мустеата.

Останалите номинирани бяха „Петното на касапина“, „Приятел на Дороти“ и „Историческа драма по Джейн Остин“. Това е едва седмият случай в близо 100-годишната история на най-престижните киноотличия, в които има равенство в резултатите.

It's a tie! THE SINGERS and TWO PEOPLE EXCHANGING SALIVA both win the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/sspwxUKtbj — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

„Има равенство. Не се шегувам. Наистина“ каза актьорът Кумайл Али Наджяни, докато обявяваше наградата.

Всички случаи на равенство в „Оскарите“

⇒ 1932 – Най-добър актьор

Фредрик Марч ("Доктор Джекил и мистър Хайд") и Уолъс Бери ("Шампион") спечелиха заедно.

⇒ 1950 – Най-добър документален късометражен филм

"Шанс за живот" и "Толкова много за толкова малко" бяха обявени за победители.

⇒ 1969 – Най-добра актриса

Катрин Хепбърн ("Лъвът през зимата") и Барбра Стрейзънд ("Забавната девойка") делят наградата

⇒ 1987 – Най-добър документален филм

"Арти Шоу: Времето е всичко, което имаш" и "Бедни и бездомни в Америка" печелят заедно.

⇒ 1995 – Най-добър късометражен игрален филм

"Животът на Франц Кафка" и "Тревър" споделят наградата.

⇒ 2013 – Най-добър звук/редакция на звук

Zero Dark Thirty и "Скайфол" печелят заедно в категорията.

