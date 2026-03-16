Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано днес в 08:46 ч. гръцко (и българско) време във водите на Средиземно море южно от гръцкия остров Крит, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на дълбочина 12 км, като епицентърът му е бил на 136 км южно от град Йерапетра (Южен Крит).

Редактор: Ивета Костадинова