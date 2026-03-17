Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Лондон, където ще се срещне с британския премиер Киър Стармър и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Държавният глава ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети, заяви говорителят на украинското президентство Сергий Никифоров.

Зеленски ще направи и обръщение към членовете на британския парламент.

Миналата седмица украинският президент посети Париж, а предстои негова визита в Мадрид.

Преди пристигането му в Лондон от канцеларията на Стармър заявиха, че двете страни имат намерение да подпишат партньорство в областта на отбраната, в което по-специално ще бъдат отчетени рисковете от евтините дронове. Зеленски иска да изтъкне опита на страната му в прехващане на безпилотни летателни машини, които са по ирански проект и са използвани от Русия за ежедневните ѝ удари по територията на Украйна.

Редактор: Цветина Петкова