Демонстрантите скандираха, носеха плакати и призоваваха за сигурност
Граждани на Израел протестираха в Тел Авив с настояване за край на войната. Демонстрантите скандираха, носеха плакати и призоваваха за сигурност. Най-малко 15 души са убити в държавата, откакто започнаха атаките срещу Иран в края на февруари - действия, които доведоха до регионален конфликт.
Хиляди протестираха в Атина срещу войната в Иран
„Стоим тук днес и настояваме израелското правителство незабавно да спре войната с Иран. Властите не ни казват какви са целите на конфликта, нито колко време ще отнеме за разрешаването му. Това, което се случва, е, че милиони израелци са в убежища в момента, а ние не виждаме края на войната”, каза една от протестиращите - Ципи Хайтовски.Редактор: Дарина Методиева
