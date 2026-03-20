Борсите показват малко понижение в цената на суровия петрол - до около 108-109 долара за барел. Това коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му лекият спад се дължи на изказване на американския президент и израелския премиер, че няма да се атакуват обекти, свързани с инфраструктурата на Иран, което е успокоило леко пазарите. Той коментира още, че цените са особено зависими и от това какви са цените на готовите нефтопродукти на борсите.

Българските мерки срещу скъпите горива – сред най-добрите в ЕС

Бенчев прогнозира минимално повишение на цените на бензиноколонките у нас, ако цената на суровия петрол надмине 108-109 долара за барел. Според него това ще се случи в рамките на дни. Той коментира и възможността цената на бензиновите колонки у нас да надхвърли 2 евро. По думите му това е възможно да се случи, ако цената на петрола се задържи над 140-150 долара за барел или възникне сериозен проблем с доставките на готови горива.

Според Бенчев дори конфликта в Близкия изток да приключи скоро, трудно можем да се върнем бързо към предходните ценови нива. „Ще има продължителни последствия. Надявам се цените да се задържат на разумни нива, за да няма голяма инфлация в ЕС и България в частност”, заяви той.

Има ли риск за доставките на горива в България

„Пазарът ще се успокои в момента, в който знаем, че в Ормузкия проток ще може да се корабоплава. Това моментално ще свали цената на петрола под 100 долара за барел, но никой не знае кога ще се случи”, каза Бенчев.

„Това, което може да се направи за бизнеса в България, е да бъде създаден фонд от по-високите постъпления от ДДС, които ще влязат в държавния бюджет и оттам нататък държавата да измисли някакъв механизъм. Това са решения, които трябва да бъдат взети от държавата”, посочи той и коментира още, че бизнесът не може да направи абсолютно нищо, което да подпомогне потребителите в тази ситуация.

ВСИЧКО ЗА ПАЗАРА НА ГОРИВА ЧЕТЕТЕ ТУК

