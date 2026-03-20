Носителите на награди „Оскар“ Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо работят върху седмия си съвместен пълнометражен филм, предаде ДПА.

Снимките на What Happens at Night („Какво се случва през нощта“) започнаха в Чехия, съобщиха продуцентите от „Епъл Студиос“.

Леонардо ди Каприо, Мартин Скорсезе, Дуейн Джонсън и Емили Блънт в нов филм?

Историята, базирана на роман на американския писател Питър Камерън, разказва за американска двойка, която иска да осинови бебе от сиропиталище в малък европейски град.

Дженифър Лорънс играе главната женска роля в мрачния психологически трилър, като това е първото сътрудничество на носителката на награда „Оскар“ със Скорсезе, припомнят от ДПА.

Първият кадър от филма показва Леонардо ди Каприо - с мустаци и шапка - и Лорънс на заснежена улица. В актьорския състав са още Мадс Микелсен, Патриша Кларксън и Джаред Харис.

Леонардо ди Каприо и Скорсезе са си сътрудничили по шест пълнометражни филма от 2002 г. насам, включително „Бандите на Ню Йорк“, „Авиаторът“, „От другата страна“ и „Злокобен остров“. Най-новият им филм драмата „Убийците на цветната луна“, чието действие се развива през 20-те години на миналия век, излезе през 2023 г.

