Снимка: БГНЕС
-
Иранският посланик Али Реза Ирваш: Търсим мир, но няма да се предадем пред несправедливи искания
-
САЩ изпращат морски пехотинци в Близкия изток: Готви ли се сухопътна операция срещу Иран
-
Сакура разцъфна и даде старт на пролетния сезон в Япония (ВИДЕО)
-
Израелци излязоха на протест с призив за край на войната в Близкия изток
-
Димитър Гърдев: Конфликтът в Близкия изток създава сериозна опасност от енергийна криза
-
Кризата в Ормузкия проток: Иран блокира 20% от световния петрол и налага нови условия
Президентът подчерта, че очаква Ормузкият проток да се "отвори от само себе си"
Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. Те вече били много близо до постигането на целите си, казва президентът в дълга публикация.
Тръмп пише още, че Ормузкият пролив трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват. Съединените щати не били сред тях. Тази публикация дойде час след като Тръмп каза на репортери в Белия дом, че не иска спиране на огъня, а стратегическият проток щял да се разблокира сам.
САЩ временно разрешиха продажбата на ирански петрол
„Свалянето на блокадата е проста военна маневра. Относително безопасна. Но ни трябва много помощ. В смисъл, трябват кораби. Като брой. И НАТО може да ни помогне, но досега нямат кураж. И други могат да ни помогнат. Но знаете ли? В определен момент протокът ще се отвори от само себе си. В определен момент”, заяви Доналд Тръмп.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни