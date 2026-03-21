Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. Те вече били много близо до постигането на целите си, казва президентът в дълга публикация.

Тръмп пише още, че Ормузкият пролив трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват. Съединените щати не били сред тях. Тази публикация дойде час след като Тръмп каза на репортери в Белия дом, че не иска спиране на огъня, а стратегическият проток щял да се разблокира сам.

„Свалянето на блокадата е проста военна маневра. Относително безопасна. Но ни трябва много помощ. В смисъл, трябват кораби. Като брой. И НАТО може да ни помогне, но досега нямат кураж. И други могат да ни помогнат. Но знаете ли? В определен момент протокът ще се отвори от само себе си. В определен момент”, заяви Доналд Тръмп.

Редактор: Мария Барабашка