Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде "Франс прес".

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма на Иран", заяви той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран.

"Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници", добави той. "Те искаха да ни задушат, а сега ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.

