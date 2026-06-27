Кога ще бъде завършен основният път между курортния град Хисаря и Карлово? Състоянието на трасето и забавеният ремонт изкара на протест жителите на курортния град и околните населени места. В знак на недоволство преди дни те блокираха движението по главния път Карлово-Пловдив.

„Минавам по 4 пъти на ден, ужасно е”, каза Иван Прошански пред „Събуди се”.

След протеста на пътя беше струпана повече техника и работници.

„Много е трудно преминаването след март, когато разкопаха пътя. Подавахме сигнали до институциите и взимаха мерки за един-два дни”, каза Анко Лаловски.

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„В крайна сметка нашият протест в сряда, мисля, че беше успешен. Дойде шефът на АПИ, обеща, че ще се работи, за да бъде завършен в най-кратки срокове”, каза Лаловски.

От АПИ съобщават, че предвид големия брой пътуващи в отсечката, от 30 юни, т.е. от вторник, преминаването по трасето ще бъде ограничено през деня – между 9:00 и 17:00 часа. В този период никой няма да може да преминава.

Преди това – рано сутрин, и вечер след 17:00 часа, трасето ще бъде отворено за преминаване на всички превозни средства.

А от фирмата изпълнител в позиция до NOVA съобщава, че ще спази крайния срок за изпълнение на проекта, т.е. до 31 август. Дотогава обещава ремонтът да бъде завършен.

Редактор: Ина Григорова