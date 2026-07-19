Звезди от световна величина в полувремето на Мондиал 2026. За пръв път в историята на Световно първенство по футбол в полувремето на финалния мач се организира грандиозен концерт по подобие на шоуто на "Супербоул".

Първа на сцената излезе Мадона. Тя беше откарана до стадиона от Роналдо и Роналдиньо, а „Кралица на попа“ изпя емблематичната си песен Music.

Снимка: gettyimages

След нея публиката взриви корейската поп сензация BTS с хита си Dynamite.

Снимка: gettyimages

Джъстин Бийбър също зарадва публиката с изпълнение, а след него Шакира изпя официалната песен на турнира "Дай Дай".

Снимка: gettyimages

Концепцията по организирането на първото в историята на световните първенства шоу на полувремето беше поверена изцяло на Крис Мартин от групата Coldplay. Спектакълът е с благотворителна кауза, като ще подкрепи официално Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА - инициатива, която има за цел да набере 100 милиона щатски долара за разширяване на достъпа на деца по целия свят до качествено образование и възможности за практикуване на футбол.

Редактор: Станимира Шикова