В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, заяви днес кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде "Ройтерс".

Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев.

Най-малко петима души загинаха, а девет са ранени при бомбардировка срещу град Славянск, в Донецка област, съобщи в Telegram ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

Шестима ранени при руските удари по Киев, съобщи кметът на града

Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той.

Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област нанесе щети на два търговски кораба, съобщи в Telegram временно изпълняващият длъжността областен управител Георгий Решетилов.

Никой не е пострадал при атаката, добави той.

Редактор: Цветина Петрова