Израел е уведомил Съединените щати, че има сериозни резерви към плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, въпреки че примирието остава в сила и боевете са намалели, предаде АФП.

Говорителят на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху Дорон Шпилман заяви, че публично оповестената версия на предложението „не отразява позициите на Израел“. По думите му израелските разузнавателни служби са установили, че след обявеното през октомври примирие „Хамас“ е продължил да се превъоръжава и да набира нови бойци.

Николай Младенов обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването на "Хамас" и преход към гражданско управление в Газа

Източник, близък до израелското правителство, заяви, че страната няма да промени сегашните си позиции в Ивицата Газа и ще продължи действията си срещу всяка заплаха за цивилното население и военнослужещите.

Планът на Тръмп предвижда „Хамас“ да предаде оръжията си на новосъздаден палестински управленски комитет, както и постепенно изтегляне на израелските сили от Газа. Израел обаче настоява, че няма да има никакво изтегляне, докато палестинското движение не бъде реално разоръжено.

Седем загинали в Газа при израелски удари ден след новото споразумение

Разминаването в позициите е пореден знак за напрежение между Тръмп и Нетаняху, който е изправен пред парламентарни избори през октомври и нееднократно е изтъквал близките си отношения с американския президент.

Въпреки примирието Израел продължава въздушните удари и контролира над 60% от територията на Ивицата Газа. Според властите в анклава от влизането в сила на прекратяването на огъня са загинали над 1200 палестинци. Израелската армия съобщава за петима загинали военнослужещи и един цивилен изпълнител през същия период.

Редактор: Ивета Костадинова