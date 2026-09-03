След като от ЕРП „Север” спряха тока в част от сградите в „Баба Алино” днес се очаква да бъде спряна и водата. В последните дни от ВиК-Варна направиха няколко опита за това, но собственици отказаха да дадат достъп до имотите.

Днес в 11:00 ще бъде предоставен такъв достъп, потвърдиха живеещите в комплекса. Те обаче се притесняват да не се стигне до същата ситуация като с тока, когато вместо само 5 сгради, без електричество останаха всички.

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От Община Варна излязоха с позиция, че има заповед от кмета Благомир Коцев, издадена през септември 2025 година, от която става ясно, че при установяване на незаконно строителство се забранява достъпа до вода, ток и газ в обектите. Вчера инвеститорът подаде жалба в съда, че заповедта е издадена когато са приключили ремонтните дейности на мястото.

Собствениците обясниха, че нямат ток от една седмица и са си закупили котлони на газ, за да могат да си приготвят храна. „Живеем като в 19 век. Има хора, които намериха други места където да живеят. Без ток няма как да се живее”, смята една от собственичките на имот.

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„С какво се защитават интересите на общината. Тук има добросъвестни собственици, има и малки деца. Ако някой ден се стигне до сценария, че всичко ще бъде съборено, готови ли са от управата да възстановят платените от всички данъци и такси, ще поеме ли разходите от събарянето и възстановяването на екосистемата”, попита друг собственик.

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