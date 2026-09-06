Цяла Европа гледа към малката германска провинция Саксония-Анхалт. Очаква се на изборите да победи крайнодясната „Алтернатива за Германия“. Ако партията поеме властта в провинцията, това ще бъде първият подобен случай от края на нацистка Германия – крайнодясна партия да управлява на ниво федерална провинция.

Амбициите на Алтернатива за Германия са още по-големи. Те са най-популярната партия в страната и се надяват победата в Саксония-Анхалт да е само първа стъпка към цялата власт. Популярността им се гради от няколко основни елемента.

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"Проблемът очевидно е имиграцията. Хората не разпознават собствената си страна и го казват открито. На второ място, разбира се, инфалцията и икономиката. Хората едва могат да си позволят най-елементарни неща вече", каза кандидатът на "Алтернатива за Германия" за премиер на провинцията Улрих Зигмунд.

Лидерите на партията се опитват да я разграничат от тъмното минало на германската крайна десница. Но редица техни планове тревожат милиони, не само в Германия. Под тяхно управление в училищата нямало да се учи толкова много за престъпленията на Хитлер, а за величието на Бисмарк се казва в програмата им. "Все още сме осъждани за Първата световна война. Все още сме осъждани за Втората световна война. Тези поколения отдавна са отминали", смята привърженик на партията.

Партията предлага и промени в областта на културата. В програмата им има обещание да се дават обществени средства само творци и институции, които декларират че няма да се присмиват на Германия. "Ще можем ли свободно да правим театър, ако в правителството мнозинство имат Алтернатива за Германия", каза директорът на театър в Магдебург Жулиен Шавас.

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Алтернатива за Германия настоява, че тези страхове са безпочвени. Но списъкът с притеснения е дълъг. Една четвърт от лекарите в Германия са чужденци или от чуждестранен произход. Ако дори част от тях бъдат прогонени от антиимигрантски политики, това би било тежък удар за здравеопазването.

"В болниците има много хора, дошли от чужбина да работят тук. Имаме хора с имигрантски произход в повечето компании. Ако се интересуваме само от себе си, в края на краищата Саксония-Анхалт ще има огромен проблем", смята премиерът на провинцията Саксония-Анхалт Свен Шулце.

Алтернатива за Германия иска и промяна и във външната политика. Да се спре помощта за Украйна. Да се възстановят връзките в Русия. Тази позиция не се споделя от мнозинството германци.