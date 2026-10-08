Други 18 са ранени

Тридесет души загинаха, след като Русия нанесе удар по два пътнически автобуса в Краматорск, близо до фронтовата линия в Източна Украйна.

„Към този момент броят на загиналите при атаката срещу автобусите тази сутрин достигна 30 души. Осемнадесет души са ранени“, съобщи прокуратурата на Донецка област.

Петима загинаха при руски удар с дрон срещу автобус в Югоизточна Украйна

От областната администрация потвърдиха същия брой жертви и съобщиха, че общественият транспорт е временно спрян.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

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