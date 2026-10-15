Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски. “Тази забрана отпада. Приключихме с това“, заяви държавният глава по време на интервю.

Русия атакува Украйна часове след обявеното енергийно примирие

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на държавния глава на САЩ.

Редактор: Цветина Петрова