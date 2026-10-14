Археолози откриха най-старият корабокруширалкораб в света край бреговете на Турция. Учените са датирали останките на възраст между 4400 и 4700 години, което ги отнася към ранната бронзова епоха- приблизително по същото време, когато е била построена Голямата пирамида.

Дървената конструкция на кораба не е оцеляла, но керамичните съдове за съхранение, които е превозвал, са останали на морското дъно. Забележителното е, че в някои от тях все още има следи от съдържанието им.

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Археолозите, открили останките, смятат, че корабът е бил дълъг около 10 метра и е представлявал търговски плавателен съд, превозващ товари през Средиземно море. „Корабокруширалият кораб е капсула на времето на морското дъно“, заяви професор Хакан Йониз от турския университет „Акдениз“, който ръководи експедицията.

Останките се намират близо до брега на остров Кекова, в турската провинция Анталия. Артефактите са разпръснати по подводен склон, само на 30 метра под морската повърхност. Открити са три големи каменни котви, както и над 30 амфори - керамични съдове за съхранение.

Wow, the world’s oldest shipwreck found off coast of Turkey! “A time capsule at the bottom of the sea” 🌊 A trade ship heading for the ancient city of Troy or Minoan Crete sank with a cargo of storage jars 🏺 Residue tests will show what they contained c. 4,700 years ago! #Archaeology https://t.co/Tnta19sSTW — Alison Fisk (@AlisonFisk) October 14, 2026

Поради факта, че не се е запазила никаква дървесина от кораба, не е било възможно да се използват методи като радиовъглеродното датиране, което измерва определена форма на въглерода в органичните материали, за да се определи възрастта му. Вместо това археолозите са анализирали формата на амфорите. Тъй като стиловете на керамичните съдове са се променяли с течение на времето, различните форми и украси могат да бъдат свързани с конкретни исторически периоди.

Керамичните съдове от Кекова имат отличителна форма - с две дръжки, изпъкнал ръб в средата и плоско дъно. Професор Йониз твърди, че този дизайн съответства на други амфори, открити в Египет и Близкия изток, за които е известно, че са на възраст между 4400 и 4700 години. „Сравнявайки техниките на украса… можем категорично да заявим, че нашият корабокруширал кораб датира от ранната бронзова епоха. Това е 100% сигурно“, посочва ученият.

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Водолази от експедицията извадили съдовете на повърхността, където сега те се подлагат на внимателна консервация след хилядолетия под водата. Д-р Карин Совада, археоложка от университета „Маккуори“ в Австралия, изследвала амфорите след изваждането им. Някои от тях били непокътнати и тя с изненада установила, че в тях все още има гъст, лъскав остатък.

„Погледнах вътре и едва не припаднах. Не можех да повярвам колко много остатъци се виждаха. Не ставаше дума просто за отделни петна. Значително количество от този материал все още беше запазено“, разказва тя.

World’s oldest shipwreck found off coast of Turkiye https://t.co/rBvaZ9zkh9 — CTV News (@CTVNews) October 14, 2026

Учените в момента работят по установяването на това какво точно е било превозвано в амфорите. „Възможно е да е било зехтин, вино или дървесни смоли“, предполага доктор Совада. И допълва: „Възможно е всъщност тези остатъци да са резултат от повторното използване на съдовете. Искам да кажа, че тези съдове са огромни - не са неща, които просто изпращаш някъде и след това никога повече не виждаш. Хората са изпразвали амфорите при пристигането си и вероятно са ги използвали още много, много години след това“.

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Корабокруширалият кораб и неговият товар хвърлят светлина и върху търговията в древния свят. Според археолозите плавателният съд е започнал пътуването си някъде по източното крайбрежие на Средиземно море. Те смятат, че е превозвал стоки към древния град Троя, разположен на територията на днешна Северозападна Турция, или към минойците на остров Крит.

Пътуването по море крие множество опасности, особено в района на остров Кекова, където силните течения и ветрове са причинили потъването на много кораби. В района има стотици корабокрушения, твърдят учените.

Archaeologists working off the coast of Turkey have found a shipwreck dating back around 4,700 years, making it the oldest in the world. https://t.co/xMzlH3zDU0 https://t.co/LkDhzufyhc — CNN (@CNN) October 14, 2026

Професор Йониз споделя, че когато се гмурка до останките на кораба, първите му мисли са свързани с живота на хората, които са имали отношение към него. „Ние сме първите хора, докоснали тези предмети след 5000 години. Винаги мислим за моряците, за майсторите, изработили амфорите, за човека, който ги е носил на раменете си до кораба, и за жените, които са чакали съпрузите си, но за съжаление те така и не са се завърнали“, твърди той.

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Корабокруширалият кораб е собственост на турското Министерство на културата. Министър Мехмет Нури Ерсой заяви, че откритите артефакти ще бъдат изложени в новия Музей на подводната археология на Средиземноморието в Анталия, който се очаква да отвори врати през следващите месеци.

Откритието край Кекова вече заема първото място в класацията на най-старите корабокрушения в света. Предишният рекордьор е бил кораб, потънал край бреговете на остров Докос в Южна Гърция, който датира отпреди около 4200 години. Най-старото известно корабокрушение, при което корабът е запазен непокътнат и дървесината му все още е оцеляла, е открито в Черно море край бреговете на България. То датира отпреди около 2400 години.

Редактор: Станимира Шикова