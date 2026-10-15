Най-големият ледено-снежен парк в света ще се превърне в приказното кралство от анимацията „Замръзналото кралство”. Тази зима китайският град Харбин ще посрещне посетителите с ледени скулптури на любимите герои Елза, Анна и Олаф.

Паркът ще заеме рекордните 1,2 милиона квадратни метра площ. За изграждането му ще бъдат използвани 400 000 кубически метра лед и сняг.

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Посетителите ще могат да разгледат над хиляда ледени конструкции, да наблюдават представления и да участват в зимни забавления.

Редактор: Ина Григорова