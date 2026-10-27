Окръжният съд в Кюстендил разгледа делото за екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като прокурорския син.

Срещу Михайлов има издадена европейска заповед за арест във връзка с разследване в южната ни съседка за шест тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж.

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Прокуратурата посочи, че няма пречка за допускането на екстрадицията в Гърция, но тя да бъде отложена, докато двете производства срещу него в България не бъдат приключени.

Самият Михайлов посочи пред съдебния състав, че иска да бъде екстрадиран. Неговият адвокат също подкрепи искането, съобщи "Фокус".

Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор. Срещу Васил Михайлов има и две висящи наказателни производства у нас. Днес се очаква магистратите да преценят как да продължи процесът.

Редактор: Мария Барабашка