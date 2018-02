Нюйоркските власти разкритикуваха шегаджия, който засажда цветя, малки дръвчета и други растения в дупките по улиците на града, предаде агенция ЮПИ, цитирана от БТА.

Опасни дупки на Околовръстното на София (ВИДЕО)

Коуби Пърсин публикува видео, на което показва как запълва дупките в Ню Йорк с почва и залесява. Мъжът каза, че е планирал номера, след като е спукал гумата на велосипеда си, натъквайки се на дупка.

Мъжът, който запълва дупка на пътя вместо общината (ВИДЕО)

New York City officials are hunting Coby Persin for filling potholes on city streets with flowers, small trees and other plants. Asked for a response, #JoniMitchell said, "They paved paradise, so fill in a pothole spot" .......... pic.twitter.com/jwY1bcCYvS