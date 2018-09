Властите в Австралия започнаха разследване на случаи на намерени в ягоди шевни игли. Расте тревогата от подобни случаи в цялата страна, пише Би Би Си.

Иглите са намерени в плодове в шест щата и територии. Австралийският здравен министър нарече случаите „зловещо престъпление”.

Australia strawberry scare grows as hidden sewing needles found in fruit across all six of the country's stateshttps://t.co/OVNqUztXbR pic.twitter.com/Zqg1TiMmQZ