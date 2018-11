Стивън Хиленбърг, създателят на анимацията „Спондж Боб квадратни гащи“, е починал, съобщиха от „Никелодеон“. Той е страдал от амиотрофична латерална склероза, съобщиха от студиото. Хиленбърг беше на 57 години.

