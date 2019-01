76-годишната актриса Холанд Тейлър стана световноизвестна с ролята си на Евелин Харпър, ужасната майка на Чарли и Алън в сериала „Двама мъже и половина“, съобщи DarikNews .



Родена е във Филаделфия и прекарва юношеските си години в близост до Алънтаун, където получава прякора си Пени Тейлър. На 22 години Холанд се мести в Ню Йорк с желанието да се превърне в „Голяма Бродуей звезда“.

Снимка: Shutterstock

Чарли Шийн продава имението си в Лос Анджелис



Известна е още с ролите си на Рут Дънбар в сериала Bosom Buddies, като сенаторската съпруга Маргарет Пауърс в сериала The Powers That Be и съдия Робърта Китълсън в сериала „Адвокатите“.

Чарли Шийн иска роля в британска сапунена опера

Чарли Шийн призова и други знаменитости да разкрият, че са серопозитивни

Снимка: Shutterstock



Преди близо три години Холанд разбуни духовете в Холивуд с признанието, че има връзка с жена и че всъщност повечето любови в живота ѝ са били именно представителки от нежния пол. С типичното и за героинята си Евелин брутално чувство за хумор екстравагантната актриса заяви, че не би си позволила да съобщи името на любимата си жена, тъй като разликата във възрастта им е огромна, а тя не иска да скандализира никого. Разбира се, таблоидите бързо разкриха истината, която се оказа повече от пикантна – Холанд Тейлър живее с 40-годишната актриса Сара Поусън от популярния сериал American Horror Story.