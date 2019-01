Две експлозии и престрелка избухнаха в луксозен квартал на кенийската столица Найроби, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс. Засегнати са шикозният хотел "Дусит" и офис сграда. Най-малко един човек е загинал, а четирима са ранени. Това заяви представител на една от местните болници, цитиран от Ройтерс.Кенийската полиция съобщи, че е взривила натъпкан с експлозиви автомобил, предаде Асошиейтед прес.

Терористична атака срещу външното министерство на Либия

Взривът бил чут в радиус над 5 километра.Засега не е ясно за какъв тип нападение става дума.

WATCH: An explosion and heavy gunfire at an office park on the outskirts of the city center in Nairobi, Kenya.



A police official said it may be a terror attack pic.twitter.com/PqspZfy7wy