Вулканът Попокатепетъл близо до столицата на Мексико изригна, изхвърляйки нажежени парчета скала и изпращайки дим и пепел над близките градове, съобщава БТА.

VOLCANIC ERUPTION: Nighttime footage shows the dramatic explosion of Mexico's Popocatepetl volcano, which sent ash plumes into the sky over San Nicolas de los Ranchos. https://t.co/58qMw3wWVm pic.twitter.com/i9iGEO48ff