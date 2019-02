"Аквамен" ще има продължение и негови продуценти ще бъдат режисьорът на оригиналната лента Джеймс Уан и Питър Сафран.

Американското фентъзи с участието на Джейсън Момоа в главната роля се превърна в 21-вият, събрал най-големи приходи филм на всички времена.

"Аквамен" оглави боксофиса в края на 2018 г.

Дейвид Лесли Джонсън-Макголдрик, който е работил над сценария на "Аквамен" с Уил Бийл, ще напише и сценария на втората му част.

