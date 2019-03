В националния исторически парк "Вали фордж" в района на Филаделфия отскоро има нова атракция, която е на 2000 години, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

The national park where the struggling Continental Army endured a tough winter during the American Revolution boasts a new feature that's hundreds of millions of years old: dozens of fossilized dinosaur footprints. https://t.co/O2ykd8fapd