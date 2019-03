Заекът Мик, който през февруари отпразнува 16-ия си рожден ден, беше признат от Гинес за най-стария в света, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Мик е заек-агути. Той живее в Бъруин. Стопанката му Лиз Ренч разказа, че за първи път го е видяла през 2004 г., когато е работела в приют за животни. Неин приятел го осиновил, но се преместил в друг град и Мик останал при нея.

Wow that’s quite an age! Anyone else got an older bunny?! Ours have loved to about 8 I think, though I have a friend who has a 14 year old still going strong :) And we have an 11 year old regular guest :) https://t.co/6YeiuWGUJ3