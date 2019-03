Светът отбелязва третата годишнина от кървавите терористични атаки в Брюксел. При взривовете на летище "Завентем" и на метростанция "Маалбек" загинаха 34-ма души. Ранени бяха повече от 230. Терористичната групировка ИДИЛ пое отговорност за атентатите.

В Twitter председателят на Европейския парламент Антонио Таяни написа: "Три години след ужасяващите нападения, молитвите ми са с близките на жертвите. Тероризмът няма да промени нашите ценнности и начин на живот".

Three years after the horrific #BrusselsAttacks my prayers go to the families of the victims. #Terrorism will not change our values and way of life. We will not lower our guard. pic.twitter.com/GH2IKzeaCu