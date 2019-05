Американец, прекарал 45 години в затвора преди да бъде признат за невинен, ще получи 1,5 милиона долара като обезщетение за съдебната грешка, предаде БТА, цитирайки властите на щата Мичиган.

73-годишният афроамериканец Ричард Филипс е бил осъден на доживотен затвор през 1972 г. за убийство, но винаги е твърдял, че е невинен. Съдът го признал за виновен въз основа на свидетелски показания, оказали се лъжливи. Той беше освободен през 2018 г. след намесата на програма на Университета на Мичиган, която цели да коригира съдебни грешки. Според експертите от програмата никой друг осъден по погрешка на доживотен затвор в САЩ не е прекарал толкова време зад решетките.

Richard Phillips is the longest-serving US inmate to be found innocent. https://t.co/OO9FHItAQk

След освобождаването си Филипс се издържа, продавайки картини, които е нарисувал в затвора. Те се ползват с известен успех и се продават за хиляди долари. Ричард Филипс заяви пред местни медии, че след като получи обезщетението ще избягва известността, ще пътува и ще се радва на живота.

Richard Phillips, 72, was released from prison in March, after being convicted in 1972 — making him the longest-serving wrongfully convicted prisoner in U.S. history, https://t.co/wrKsCDhiZn