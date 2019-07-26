„Танците зареждат много, поддържат много добра фигура. Но само с тях не може. Аз съм избрал танци и добро семейство”. Това заяви в предаването „Плюс-минус. Коментарът след новините” танцьорът и хореограф Атанас Месечков.

Преди дни той се похвали, че очаква второ дете.

„С жена ми много обичаме децата и това много ни радва. В трепетно очакване сме на нов член на семейството”, заяви Месечков.

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