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Преди дни хореографът се похвали, че очаква още едно дете
„Танците зареждат много, поддържат много добра фигура. Но само с тях не може. Аз съм избрал танци и добро семейство”. Това заяви в предаването „Плюс-минус. Коментарът след новините” танцьорът и хореограф Атанас Месечков.
Преди дни той се похвали, че очаква второ дете.
„С жена ми много обичаме децата и това много ни радва. В трепетно очакване сме на нов член на семейството”, заяви Месечков.
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