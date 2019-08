Френският изобретател Франки Запата, по-известен като "Летящия човек", успя да прелети над Ламанша с ховърборда си "Флайборд еър".

French inventor Franky Zapata begins second attempt at crossing the English Channel on a hoverboard from France to England pic.twitter.com/8uAfRysShW

Изправен върху малката летяща платформа с пет реактивни двигателя и носещ керосин в раница на гърба си, Запата излетя от френския град Сангат и достигне английския Дувър за 23 минути. Той трябваше да спре приблизително по средата на разстоянието, за да презареди гориво, на платформа, монтирана на кораб.

JUST IN: He did it! @frankyzapata lands in UK after crossing English Channel on hoverboard pic.twitter.com/YS1TuSQDvu