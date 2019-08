Доналд Тръмп е отложил планирана среща с министър-председателят на Дания Мете Фредериксен заради липсата на интерес от нейна страна към офертата му за покупка на Гренландия.

Доналд Тръмп си направи шега с Гренландия в Twitter

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....