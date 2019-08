Космическият кораб „Союз МС-14" с робота Фьодор на борда успешно се скачи днес с Международната космическа станция, предаде БТА.

От Центъра за управление на полетите в Москва имаше пряко предаване на скачването.

The Soyuz MS-14 is home at the Zvezda module! Contact and capture confirmed at 11:08 pm ET. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/vc04xod0sm