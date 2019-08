Пожар унищожи част от Рождественския манастир в Москва, който е един от най-старите в руската столица. Огънят пламнал на последния етаж на женското общежитие, основано през 1386 г.

Париж отровен от пожара в „Нотр Дам”

Няма жертви и пострадали, защото всички хора в сградата са били евакуирани.

#BREAKING MORE VIDEO #Fire breaks out at iconic #Moscow monastery near #Kremlin 🇷🇺 -A blaze has broken out at Moscow's Rozhdestvensky Convent, one of the oldest buildings in the capital. It is unclear what caused the fire, but efforts to put it out are ongoing. pic.twitter.com/IFRpSiZkUA