Женска доминация на видео музикалните награди на MTV. Приза за музикален клип спечели Тейлър Суифт. Изпълнител на годината стана Ариана Гранде, която не присъства на шоуто, тъй като е на европейско турне.

Рапърката Карди Би получи наградата за хип хоп видео.

Били Айлиш беше отличена като най-добър нов изпълнител. Наградата за най-добра песен отиде при Лил Нас Екс за „Old Town Road”. Тя престоя рекордните 19 седмици начело на класацията на Билборд.

Видео музикалните награди на MTV се определят с гласуване от зрителите.

Taylor Swift is standing up for and supporting the Equality Act with her #VMAs performance! pic.twitter.com/ASb5eW1eO9 — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019