Няколко души пострадаха, а други бяха блокирани след взрив в белгийския град Антверпен, заяви полицията, цитирана от БТА. Експлозията е засегнала три сгради в квартал "Вилрейк", южно от центъра на града.

Според пожарната служба досега са спасени двама души. Те са се опитвали да извадят изпод развалините трети човек.

Multiple people injured and more suspected to be under the rubble after explosion caused 3 houses/buildings to collapse in Belgium’s Antwerp region. #Breaking https://t.co/ONeQii1NMs — Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) September 3, 2019

Several people trapped, injured after Antwerp explosion https://t.co/Pwtgxv45v9 — dpa news agency (@dpa_intl) September 3, 2019

Two people have been pulled alive from the debris after a massive gas explosion in #Wilrijk #Antwerp, Belgium – but emergency crews are searching for more victims https://t.co/EaRzsQifx6 — Daily Star (@Daily_Star) September 3, 2019

Explosion in Antwerp causes injuries: Three buildings collapse https://t.co/1RiVZJtSMc — En24 News (@En24News) September 3, 2019

Полицията каза, че за издирването на изчезнали хора се използват специално обучени кучета.

Белгийската информационна агенция "Белга" съобщи, че един от пострадалите е сериозно ранен.

Засега полицията няма информация каква е била причината за взрива, избухнал по обед. Кметът на Антверпен Барт де Вевер обаче заяви, че е станала "ужасна газова експлозия".

flandersnews "Three houses destroyed in explosion in Antwerp suburb https://t.co/b3C0DXizve" — Simon Bloom (@bloomonomics) September 3, 2019

Според местни медии са рухнали три сгради. По думите на местен жител в една от засегнатите сгради са били извършвани строителни дейности, когато е избухнал взривът.

В нощта на неделя срещу понеделник при друга експлозия пострадаха няколко коли и сгради. "Белга" съобщи, че по първоначални данни взривът е бил причинен от граната, а полицията е предприела разследване за връзки с наркобизнеса.