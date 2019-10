На 123 години почина най-възрастната жителка на Русия. Танелия Бисембеева живеела със своето семейство, което се радвало на нейния оптимизъм, добрина и доброжелателност. Напоследък дълголетницата не излизала на улицата, рядко разговаряла и се залежала. Всичките си родственици обаче разпознавала отлично, довери нейният брат Шинтас Бисембеев, съобщава БТА.

