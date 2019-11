Папа Франциск пристигна на четиридневно посещение в Япония, откъдето се очаква в неделя да отправи призив за ядрено разоръжаване, предаде БТА.

Самолетът му, придружен от делегация на Ватикана и журналисти, пристигна в Токио след 6-часов полет от Банкок.

Главното събитие при визитата на папата в Япония ще е посещението му в градовете Нагасаки и Хирошима, където две американски атомни бомби отнеха преди 74 години живота на общо над 210 000 души.

В японската столица Светият отец ще се срещне с пострадали от тройното бедствие от март 2011 г. - разрушителното земетресение, предизвикало мощно цунами и тежка авария в ядрената централа "Фукушима-1".

