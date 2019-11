Най-малко 18 души загинаха, след като автобус излезе от магистрала в Непал и пропадна в дълбока клисура, съобщиха властите. Спасителите претърсват стръмния терен за оцелели.

Автобусът е пътувал от хълмистия район Архаханчи западно от Катманду до южния град Бутвал, когато излязъл от пътя и се стоварил от около 350 метра на земята.

"Открихме мъртви тела на 17 пътници и шофьора на автобуса. Сред тях има и две бебета", заяви главният окръжен офицер Биджарай Поудел, цитиран от АФП и БГНЕС. „12 други са били откарани в болница, но не се знае дали в автобуса е имало още пътници”, каза Поудел.

Властите заявиха, че разследват причината за катастрофата.

Смъртоносните пътни произшествия са сравнително често срещани в обеднялата хималайска страна поради лоши пътища, лошо поддържани превозни средства и безразсъдно шофиране.

