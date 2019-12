Бразилската полиция арестува 43-годишен мъж, който се опитал да положи шофьорски изпит, като се представя за майка си, съобщават от Вести, позовавайки се на британският вестник The Independent.

Според изданието "Ейтор Марсио" Скияве се появил в дамско облекло, перука и грим. В крайна сметка те не помогнали и мъжът бил разкрит.

Според местните медии проверяващият предупредил полицията за възможен опит за измама, подозирайки, че представената от Скияве личната карта не е негова.

След пристигането на служители на реда мъжът бил арестуван.

Майката на Скияве - Мария, разказва, че синът й направил опит за измама без нейно знание.

Самият Скияве признал, че е взел документите на майка си и е планирал сам измамата.

"В началото мислех, че е пияна. Когато разбрах, че всъщност е мъж, реших да спазвам правилата и да изчакам военна полиция", разказва представител на органите на реда.

"Мисля че той е съжалил майка си, която три пъти е била късана на изпита", допълни представителят на властите.

Мъжът е бил арестуван, но след това е пуснат на свобода. Предстои да му бъде наложена глоба.

