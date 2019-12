Видео, на което се вижда как мечка се качва върху капак на автомобил стана хит в социалните мрежи. Тейлър Хокинс е заснела клипа докато чака в натоварения трафик край национални паркове в Калифорния, съобщават ЮПИ и БТА.

TAKE A LOOK: A bear tried to hitch a ride ON TOP of a car stopped in traffic in California! pic.twitter.com/8qmdngx1AY — ABC World News Now (@abcWNN) December 16, 2019

Тя поясни, че се е образувала дълга върволица от коли край националните паркове "Секвоя" и "Каньонът на кралете", когато скитаща по пътя мечка се качила върху багажника на един от автомобилите.

Bear gets nose to nose with dog through windshield A California man and his dog kept their cool when a large black bear approached their car inside Sequoia National Park. https://t.co/NlChpczemu #Video #USRC pic.twitter.com/t0UXg88HyW — Top U.S. & World News🗽 (@USRealityCheck) December 17, 2019

Видеото показва, че мечката е останала за малко върху багажника, преди да скочи на земята и да се отправи в неизвестна посока.

'I've had it up to here with these things!' Bear attacks car in California https://t.co/ADB7dZ6tI1



Срещите с мечки са чести в националните паркове "Секвоя" и "Каньонът на кралете". Там живее голяма популация американски черни мечки.