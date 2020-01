Втори живот живеят 180 овце, спасени при потъването на товарен кораб в румънското пристанище Мидия през ноември. Животните са настанени в приют, недалеч от Букурещ.

This is such amazing news. These 180 surviving sheep from the capsized ship in Romania are on their way to a new and happy life. Thank you Four Paws! https://t.co/k1FI3SnjmC — ASWA (@aswanews) January 12, 2020

Освен че оцеляха при корабокрушението в Черно море, овцете избегнаха умъртвяване в Саудитска Арабия, закъдето пътуваше корабът. Доброволци от асоциацията Animal Rescue and Care работиха в продължения на дни, за да извадят оцелелите животни, хванати в капан в преобърналия се кораб. Повече от 14 000 овце загинаха при инцидента.

VIDEO: Sheep rescued from capsized ship await adoption in Romania.



180 rams are all that survived out of 14,600 sheep on the the cargo ship Queen Hind that capsized as it left the port of Midia bound for Saudi Arabia pic.twitter.com/R1cCfcX67m — AFP news agency (@AFP) January 16, 2020

Румъния е на трето място в ЕС по отглеждане на овце и през последните две години е изнесла два милиона животни, най-вече към Йордания, Либия и Ливан.