Няколко десетки демонстранти се събраха в петък вечерта пред парижки театър, където френският президент Еманюел Макрон бе отишъл да гледа постановка, и се опитаха да влязат, но бяха отблъснати от силите на реда, предаде БТА.

Източници, близки до президентската двойка, съобщиха, че трийсетина души са опитали да влязат в театър „Буф дю нор”, където Макрон гледал постановка със съпругата си.

Префектурата на полицията в Париж потвърди, че демонстрантите не са успели да влязат.

Президентът догледа постановката докрай и напусна сградата с кола към 22 часа под полицейски ескорт.

Видео: Руптли

Демонстрантите останаха около половин час пред театъра и скандираха: „Всички заедно, обща стачка". Пред тях бе разположен полицейски кордон.

Близък до президента източник съобщи, че журналист, седящ три реда зад Макрон, е пуснал в „Туитър" снимки, които са подтикнали демонстрантите да пристигнат.

Journaliste #TahaBouhafs has been arrested after tweeting that #Macron was inside the #BouffesDuNord theatre.#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/h1FujQBBrr