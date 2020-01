Германската полиция съобщи за стрелба в южния град Рот ам Зее, при която вероятно са убити няколко души. Според някои източници убити са шестима, предаде БТА.

Предполагаемият извършител е арестуван. Силите на реда съобщават, че има и ранени.

Baden-Württemberg - Mehrere Tote nach Schüssen in Rot am See - Tatverdächtiger festgenommen https://t.co/XXugc7xy9p pic.twitter.com/vLjAGiN5Cz